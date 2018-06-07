الحكومة الإسبانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية بأغلبية نسائية للمرة الأولى

أدى أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسبانى الجديد بيدرو سانشيز، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام ملك البلاد فيليب السادس، فى تشكيلة غلب عليها العنصر النسائى بأغلبية قياسية من الوزيرات فى تاريخ البلاد وعلى مستوى أوروبا بلغت 61%..

وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن حكومة سانشيز الاشتراكية ضمت 11 وزيرة لحقائب رئيسية منها الدفاع والاقتصاد مقابل 6 من الوزراء الرجال، وستشغل فيها مديرة الميزانية فى الاتحاد الأوروبى ناديا كالفينيو منصب وزير الاقتصاد، ورئيس البرلمان الأوروبى الأسبق جوزيف بوريل منصب وزير الخارجية، وتعتبر حكومة مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

كما يشغل منصب وزير العلوم فى الحكومة الجديدة رائد الفضاء بيدرو دوك، الذى اشتهر بكونه أحد الإسبانيين الاثنين الوحيدين الذين صعدا إلى الفضاء.



وقال سانشيز إن حكومته التنفيذية هى انعكاس لأفضل من فى المجتمع الذى وصفه بأنه مكون من النساء والرجال الشباب والمسنين المتأصلين فى المجتمع.



وعلقت الصحيفة بأن إسبانيا بحكومتها الجديدة ذات الأغلبية النسائية قد صنعت التاريخ لنفسها فى هذا الشأن وفى أوروبا ويكاد يكون الأمر كذلك بالنسبة للعالم بأكمله.



وكان سانشيز زعيم المعارضة الإسبانية البالغ من العمر 46 عاما، قد كلف بتشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضى، بعد الإطاحة بماريانو راخوى من منصبه فى تصويت لحجب الثقة فى البرلمان الإسبانى أجرى مطلع الشهر الجارى.