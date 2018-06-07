الحرس الوطنى الأمريكى يساهم فى إجلاء المتضررين من بركان كيلاويا

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ساهم الحرس الوطنى الأمريكى فى إجلاء نحو 3 آلاف شخص حتى الآن من مناطق معزولة قرب بركان كيلاويا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس أن سيل الحمم البركانية دمر أكثر من 200 مبنى ومنزل منذ الشهر الماضى، قبل أن ينقسم إلى فرعين متجها نحو المحيط ، مما يهدد بتدمير المزيد من المساحات والمناطق السكنية.

وكانت سلطات ولاية هاواى الأمريكية فى المحيط الهادئ قد أصدرت - فى وقت سابق- أوامر بإجلاء سكان أحياء ساحلية إثر تزايد المخاوف من زحف حمم بركان "كيلاوايا" على مناطقهم.