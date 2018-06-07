الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحانات الثانوية العامة منعا للغش

كتبت آمال رسلان

كشفت وزيرة البريد والمواصلات وتكنولوجيات الرقمنة الجزائرية، أنها قررت بالتنسيق مع وزارة التربية حجب مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الساعة الأولى من كل امتحان في شهادة "البكالوريا" – الثانوية العامة - مع برمجة تذبذب في شبكة الانترنت، وذلك لتفادى الغش.

وأوضحت الوزيرة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه سيتم حجب خدمة الانترنت ساعة واحدة فى بداية كل امتحان من امتحانات شهادة البكالوريا لتفادى الشبهات التى قد تشوب هذا الاستحقاق الدراسى، وأن هذه العملية تمت بالتنسيق ما بين مؤسسة اتصالات الجزائر و وزارة التربية الوطنية و ذلك وفق القوانين الخاصة بالحجب.