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التموين: كعك العيد بتخفيض 30% فى المجمعات وكيلو البسكويت بـ61 جنيه

الخميس، 07 يونيو 2018 09:00 ص
التموين: كعك العيد بتخفيض 30% فى المجمعات وكيلو البسكويت بـ61 جنيه كحك العيد
كتب – مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء انتاج منتجات الكعك والبسكويت وطرحها للمواطنين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام وإسكندرية للمجمعات"، وكذلك من خلال منافذ الشركة العامة لمخابر القاهرة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حيث سيتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الاسواق الاخرى.
 
وقال أحمد العيسوى، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"اليوم السابع" إنه تم البدء فى إنتاج منتجات الكعك والبسكويت والغريبة وبيتى فور بالمكسرات، وانه تم أنتاج ما يقرب من 22 طن حتى الآن ومن المستهدف انتاج 30 طن لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة.
 
وأضاف "العيسوى" أنه يتم طرح كيلو البسكويت بالسمن البلدى بسعر 61 جنيه وكيلو الكعك السادة 73 جنيه والكعك بالملبن 73 حنيه والكعك بالعجوة 73 جنيه والكعك بالمكسرات 100 جنيه وكيلو غريبة سادة 67 جنبه وغريبة باللوز 89 جنيه وبيتى فور سادة 67 جنيه وكيلو بيتى فور لوكس بالمكسرات 95 جنيه، كما يتم طرح عبوه وزن 2 كيلو جرام مشكل تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت سادة بسعر 139 جنيهًا وطرح عبوة زنه 2 كيلو مشكل تتضمن نفس المنتجات لكن بالمكسرات وبسعر 190جنيهًا فى حين يتم طرح عبوة زنه 5 كيلو جرام مشكل بالمكسرات سوبر لوكس تتضمن بسكويت سادة بالسمن البلدى لوكس وبيتى فور بالمكسرات وغريبة باللوز وبسكويت بالشيكولاته بسعر 415 جنيه.
 

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