التعليم: 12 حالة غش فى ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة صباح اليوم الخميس الموافق 7/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018، بمادة اللغة الأجنبية الثانية خلال الفترة الأولى، وفي مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية.

وصرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى، باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن إجمالى الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (563,360) طالبًا/ طالبة، بينما بلغ عدد الطلاب بمادة التربية الوطنية (557,334) طالبًا/ طالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء عقد الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

تلقت غرفة العمليات المركزية خبر انقلاب ميكروباص يقل بداخله (10) ملاحظين، خلال ذهابهم من محافظة كفر الشيخ لمباشرة عملهم بلجان سير الامتحان بمحافظة الإسكندرية، وقد تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى إدكو بمحافظة البحيرة، وقامت الغرفة بمتابعة الموقف، والاطمئنان على سلامتهم، وخروجهم من المستشفى، وتوجه (8) منهم إلى مقار اللجان الامتحانية، وعودة اثنين منهما إلى محل سكنهما.

وأعلن حجازى أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية قد تمكنوا من رصد (7) حالات نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و(3) حيازة، ومحاولة استخدام جهاز الهاتف المحمول، وعدد (1) محاولة غش بسماعة بلوتوث، وذلك على النحو التالي:

• اللجنة رقم (260) بمقر مدرسة زهراء حلوان الإعدادية للبنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبط الطالب (أ.ع.م.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة، والتوصل إلى شخصية الطالب، وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (461) بمقر مدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية بمحافظة بني سويف حيث تم ضبط الطالب (م.ج.س.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة، والتوصل إلى شخصية الطالب، وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1344) بمقر مدرسة الشهيد عودة الثانوية للبنين التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، حيث تم ضبط الطالب (م.هـ.أ.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة، والتوصل إلى شخصية الطالب، وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1152) بمقر مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية للبنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم ضبط الطالب (أ.ع.أ.أ.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة، والتوصل إلى شخصية الطالب، وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (195) بمقر مدرسة المشير أحمد إسماعيل الرسمية للغات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبط الطالب (ع.أ.أ.م.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة، والتوصل إلى شخصية الطالب، وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1527) بمقر مدرسة ههيا الثانوية للبنين التابعة لإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث تم ضبط الطالب (م.ف.ح.س.أ) خلال محاولة الغش من خلال جهاز هاتف محمول أثناء انعقاد الامتحان في مادة اللغة الفرنسية وتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1530) بمقر مدرسة بليغ الإعدادية للبنين التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث تم ضبط الطالب (أ.م.م.أ) خلال محاولة الغش من خلال جهاز هاتف محمول أثناء انعقاد الامتحان في مادة اللغة الفرنسية وتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1803) بمقر مدرسة المنيا الثانوية للبنين التابعة لإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا، حيث تم ضبط الطالب (ح.ك.ع.أ) خلال محاولة الغش من خلال جهاز هاتف محمول أثناء انعقاد الامتحان في مادة اللغة الفرنسية، وتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1308) بمقر مدرسة طه حسين الثانوية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط الطالب (أ.أ.م.أ) خلال محاولة الغش من خلال سماعة بلوتوث أثناء انعقاد الامتحان في مادة اللغة الفرنسية، وتم التحفظ على السماعة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1944) بمقر مدرسة الجهاد الابتدائية التابعة لإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط، حيث قام الطالب (أ.م.م) بتمزيق كراسة الامتحان الخاصة به في مادة اللغة الفرنسية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

• اللجنة رقم (2053) بمقر مدرسة قوص الثانوية للبنين التابعة لإدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا حيث تم ضبط الطالب (أ.أ.م.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة التربية الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب، وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1335) بمقر مدرسة بلقاس الثانوية للبنين التابعة لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط الطالب (أ.ع.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة التربية الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب، وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص فقد حذر حجازي من استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان سير الامتحان وأكد أن الوزارة لن تتوان في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يثبت حيازته أو استخدامه لجهار هاتف محمول أو أية أجهزة تكنولوجية، من شأنها تسهيل عملية الغش داخل لجان سير الامتحان.

وردًّا على ما تم نشره ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "الفيس بوك" وما تم تداوله على أنه نسخة من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) التي يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها اليوم، فقد أكد حجازي أن ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة وأن نموذج الامتحان المنشور يخص العام السابق 2016/2017، وأكد علي ضرورة عدم الالتفات إلي تلك المحاولات التي تستهدف إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وأعلن حجازي أن غرفة العمليات المركزية تقوم بتتبع الروابط الإلكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها، ومن يتعامل معها.

وجدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 10/6/2018 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد (110,822) طالبًا/ طالبة.