التعليم: لم يحدث أى تسريب ومن ينشر أسئلة إلكترونيا يحرم عامين من الامتحان

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا يوجد أى تسريب لأى من المواد اليوم بامتحانات الثانويه العامة، وما نشر عار تماما من الصحة، موضحا أنه فى الثانية صباحا ظهرت أسئلة وكانت غير صحيحة وما يتم نشره لا صلة له بالامتحانات.

وأصاف حجازى خلال المؤتمر الصحفى، للتعليق على امتحانى اللغة الثانية والتربية الوطنية، أن وجود التليفون مع الطالب مغلق يتسبب فى حرمانه من المادة، وهى عقوبة إدارية تملكها الوزارة وسوف تطبق، موضحا أن التليفون إذا كان مفتوحا يحرم الطالب سنة، أما إذا نقل من خلاله أسئلة سوف يحرم عامين ولا رجعة فى هذا الكلام، والشئون الثانوية تحقق فى القضايا التى تم ضبطها.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه لا يوجد لدينا لجانvip وهناك طلاب حاولوا الغش وتمت إحالة الواقعة إلى التحقيق قائلا كل طلاب مصر على حد سواء ومعرفة دول أولاد مين وكلهم سواء كما أن رؤساء لجان المصنفة بالشغب تم اختيارهم بكفاءة عالية من قبل الوزارة وليس من قبل الكنترولات ولجان الإدارة.

وأكد أنه قد يحدث غش وإذا تم ضبط حالات غش شوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، موضحا أنه لا يجب الانسياق وراء الشائعات موضحة أن بعض الكلام خرج حول وجود نجل أحد القيادات الأمنية فى لجنة بكفر الشيخ وتبين عدم صحة هذا الكلام.

وأكد أن غرفة العمليات تلقت انقلاب اتوبيس فى كفر الشيخ كان به 10 ملاحظين ولم تحدث أى إصابات لهم.