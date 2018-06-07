التعليم: ضبط 5 حالات نشر أسئلة إلكترونيا و 3 غش بالمحمول وحالة بسماعة

كتب محمود طه حسين ومحمود راغب

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللغة الثانية أدى بها الطلاب اليوم الامتحانات، وتم ضبط عدد من حالات الغش.

وأوضح أنه تم ضبط 5 طلاب شيروا أسئلة فى امتحان اللغة الثانية كما تم ضبط 3 حالات غش بالمحمول وحالة واحد بسماعة وحالة واحدة تمزيق ورقة أسئلة.

وأكد أن طالب المسئول عن تشيير امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى اللغة الألمانية شير فى آخر 5 دقائق حيث شير ورقة الأسئلة بالإجابة ، مشيرا إلى أن الحالات تمت فى عدة محافظات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.