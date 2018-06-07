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التعليم: ضبط 12 صفحة تروج للغش بالثانوية العامة خلال الساعات الماضية

الخميس، 07 يونيو 2018 12:02 م
التعليم: ضبط 12 صفحة تروج للغش بالثانوية العامة خلال الساعات الماضية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة العمليات والجهات الأمنية المشاركة فى الغرفة، تمكنت من ضبط 12 صفحة تروج للغش خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المصادر أنه تم غلق عشرات الصفحات منذ انطلاق الامتحانات، موضحة أن الصفحات تتعامل مع الامتحانات على أنها سبوبة، لافتة إلى أن بعض تلك الصفحات يستغل الامتحانات لاشتراك أكبر عدد من الزوار لها ثم يتم بيع الصفحة بأكملها بمبالغ كبيرة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 


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