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التعليم: ضبط 10 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية امتحان اللغة الثانية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:30 ص
التعليم: ضبط 10 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية امتحان اللغة الثانية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضبط 10 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية العامة اداء مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 


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الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان مادة اللغة الفرنسية 2018

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