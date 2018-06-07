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التعليم تنفى إعادة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 07 يونيو 2018 03:20 م
التعليم تنفى إعادة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة وزير التربية والتعليم طارق شوقي
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إعادة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، والذى اختبره الطلاب يوم الأحد 3 يونيو الماضي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتى نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُوكدةً أن ما يتم تداوله عن إمكانية إعادة امتحان العربي لسهولته عار تماماً من الصحة، مُوضحةً أن الكنترولات بدأت منذ يوم الإثنين، في تقدير وتصحيح العينة العشوائية فى مادة اللغة العربية للثانوية العامة التي اختبرها الطلاب.
 
وأكدت أن هناك تعليمات للمقدرين أن يتم التعامل مع الطلاب داخل كراسة الإجابة بروح نموذج الإجابة بمعنى أن تكون إجابة الطلاب صحيحة علمياً وليس وفقاً لنموذج الإجابة، لافتًة إلى أنه تحسب الإجابة ويمنح درجة السؤال بغض النظر عن أسلوب الطالب، مضيفةً أنه ليس بالضروري أن تكون الإجابة كما وردت في النموذج أو كتاب الوزارة، مع التزام الدقة في التقدير والمراجعة للحد من شكوى المتضررين.

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