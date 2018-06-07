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"التعليم" تحذر طلاب الثانوية: غير مسموح دخول الامتحان بعد ربع ساعة من الوقت

الخميس، 07 يونيو 2018 09:00 ص
"التعليم" تحذر طلاب الثانوية: غير مسموح دخول الامتحان بعد ربع ساعة من الوقت امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود راغب _ كريم عبد العزيز
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حذرت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة من محاولة الغش أو التخاطب مع غيرهم من الطلاب ومخالفة اللوائح التى تتعلق بالامتحانات حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.
 
كما حذرت وزارة التربية والتعليم، فى تعليمات وضعتها على ارقام جلوس الطلاب، من التأخر عن موعد بدء الامتحان فى أى مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبلون رئيس اللجنة، موضحة أنه إذا زادت مدة التأخير لا يُسمح للطلاب بالدخول .
 
وتضمنت التعليمات أيضا ضرورة التأكد من عدد أوراق كراسة الامتحان قبل بدايته، وملء البيانات الخاصة بالطلاب بموضوع على كراسة الإجابة، وعدم كتابة الاسم ورقم الجلوس فى غير المكان المخصص، فضلا عن التأكيد على عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان .
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 

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