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التعليم: الطالب المسئول عن تصوير ونشر أسئلة اللغة الثانية من لجنة فى بنى سويف

الخميس، 07 يونيو 2018 10:08 ص
التعليم: الطالب المسئول عن تصوير ونشر أسئلة اللغة الثانية من لجنة فى بنى سويف امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توصلها للطالب المسئول عن تصوير ونشر أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية على صفحات الغش الإلكترونى بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجنة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب من إحدى لجان محافظة بنى سويف وتم تحرير محضر ضده وجار اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد الطالب.
 
ويؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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