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التعليم : أسئلة اللغة الفرنسية المتداولة عبر مواقع التواصل غير صحيحة

الخميس، 07 يونيو 2018 03:39 ص
التعليم : أسئلة اللغة الفرنسية المتداولة عبر مواقع التواصل غير صحيحة امتحان
محمود طه حسين
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أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا صحفيا، أكدت فيه أن بشأن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نشر لبعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

وقالت الوزارة فى  البيان، أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.

وأضاف حجازى،  أنه علي الفور تم التواصل مع المطبعة المسئولة والتى أكدت عدم صحة كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

 

 


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الثانويه العامه




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