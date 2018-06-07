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البورصة تخسر 27.6 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة تراجع 3%

الخميس، 07 يونيو 2018 11:10 م
البورصة تخسر 27.6 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة تراجع 3% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 27.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 902.770 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 3% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 503.197 مليار جنيه إلى 486.484 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة تراجع 3.3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 203.442 مليار جنيه إلى 196.537 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.5%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 706.639 مليار جنيه إلى 682.841 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.4%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1006 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1002 ألف سند تقريباً.

 


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