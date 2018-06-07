"البنك الدولى" يطلق أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2018

كتبت: دانه الحديدى

أطلق الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة، أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2018، وهو المشروع الذى يوفر الخرائط والرسوم البيانية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة و كذلك المقارنات وقضايا القياس باستخدام تصورات البيانات.

ويعتمد الأطلس، الذى كتب الدكتور محمود محيى الدين تقديماً له، على مؤشرات التنمية العالمية لمجموعة البنك الدولى، وهى قاعدة بيانات تضم أكثر من 1400 مؤشراً لأكثر من 220 اقتصاد، يعود العديد منها لأكثر من 50 عاماً، و يتم تجميع هذه البيانات من مئات المصادر الوطنية وأكثر من 50 منظمة و مؤسسة دولية.

وأضاف محى الدين ، أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDG) ، تمثل أكثر الخطط طموحًا فى العالم لتعزيز التنمية المستدامة لجميع دول العالم، وتتماشى تمامًا مع الأهداف الثنائية لمجموعة البنك الدولى لإنهاء الفقر المدقع وبناء رخاء مشترك بطريقة مستدامة، مضيفا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتطلب المزيد من التمويل، وتجديد التركيز على التنفيذ لتحسين حياة الأشخاص الذين يصعب الوصول إليهم ، والتحسينات المهمة فى جمع البيانات وتحليلها.

جانب من الأطلس

كما يقدم أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 ، دليلاً مرئياً للاتجاهات الرئيسية والقضايا التى تحيط بها، ويهدف إلى مساعدتنا على فهم أفضل للتقدم المحرز فى أهداف التنمية المستدامة ومساعدة صانعى السياسات على التفاعل معهم فى عملهم اليومي.

وتتمثل أهداف التنمية المستدامة لعام 2018، فى تحقيق 17 هدف بحلول عام 2030، وهى "القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة، التعليم عالى الجودة، المساواة بين الجنسين، القضاء على تلوث المياه، توفير الطاقة النظيفة والمتجددة، النمو الاقتصادى، الصناعة والتمنية والاستثمار، المساواة، الانشاء والتعمير للمدن، انتاج مستديم، الحفاظ على المناخ، الحفاظ على الحياة المائية، الحفاظ على الطبيعة، تحقيق السلام والعدالة، التعاون للتنمية عالميا".

وتتوفر جميع بيانات الأطلس على الموقع التالى..

http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/