البابا تواضروس: الرهبنة جوهر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

سارة علام

قال البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الرهبنة هى جوهر الكنيسة المصرية التى قدمت الرهبنة للعالم حيث أن الأنبا أنطونيوس هو أول راهب فى العالم.

واضاف البابا تواضروس في عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم بدير الانبا بيشوى بوادى النطرون الكنيسة القبطية لها عدة أعمدة منها الرسل وتلاميذ المسيح والرهبنة.

وأكد أن الرهبنة لها نمط حياة بمواصفات خاصة وهى كالجوهرة فى حياة الكنيسة، موضحا أن لها عدة جوانب منها التوبة والصلاة والطاعة والوصية.

وأشار إلى أن الأديرة المصرية منتشرة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية لمصر وساهمت منذ مئات السنين فى تعمير هذه المناطق، إضافة إلى وجود ١٠ أديرة قبطية تابعة للكنيسة خارج مصر .

حضر العظة الانبا صرابامون رئيس دير الانبا بيشوي وعدد من الأساقفة ورهبان الدير.