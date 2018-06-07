الإسكندرية تفوز باستضافة المؤتمر الدولى للمتاحف بتصويت 67 دولة

كتبت ميرفت رشاد

أعلن على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عن فوز محافظة الإسكندرية باستضافة مؤتمر المجلس الدولى للمتاحف لأول مرة، بعد منافسة شرسة مع مدينتى براغ وواسلو، حيث حصلت على 67 صوتا فيما حصلت براغ على 52 صوتا وأوسلو على 11 صوتا.

وقال المانسترلى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع ، إن وزارة الخارجية المصرية والسفير ايهاب بدوي سفير مصر باريس بذلوا جهود كبيرة، فى التواصل مع متخذي القرار في العالم لكسب تأييدهم في استضافة مصر للمؤتمر، وحضر في باريس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد اكبر حدث للتراث والمتاحف في العالم ويحضره ٥ الاف خبير وشركات سياحية من جميع الدول.

وأضاف علي المانسترلي أن فوز الإسكندرية بالتنظيم سيكون رسالة عالمية بأمن واستقرار مصر وسيسلط الضوء على الحضارة المصرية والتاريخ السكندرية من خلال مشاركة العديد من دول العالم في الحدث وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحفية ووكالات الأنباء في نقل المؤتمر للعالم كله وكل هذا دعاية غير مباشرة لمصر والإسكندرية بشكل خاص أمام العالم كله وسيحدث رواج في الإسكندرية ونشاط سياحي وتجاري كبير حيث انه من المنتظر ان يصل عدد المشاركين قرابة 5 آلاف مشارك من 120 دولة ما بين مسئولين وإعلاميين وصحفيين ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المانسترلي أن غرفة شركات السياحة قامت بالتنسيق مع المحافظة في توفير البواخر النيلية والبحرية لترسو في مياه البحر المتوسط بالإسكندرية واستغلالها لتكون غرف فندقية لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي ستزور الإسكندرية خلال المؤتمر وكذلك تقوم الشركات حاليا بإعداد برامج ترفيهية للزوار خلال المؤتمر من خلال زيارة معالم الإسكندرية الجميلة وقضاء أوقات ممتعة لا تنسي من الذاكرة

وأوضح المانسترلي أن مصر من الدول التي أسست المجلس الدولي للمتاحف فى اليونسكو العام 1946 ولمصر لجنة خاصة فى المجلس الدولي هي والعراق واليمن بوصفها الدولة الأكثر عمقًا من الناحيتين الحضارية والتراثية.