الإحصاء:6.1 مليار جنيه تكلفة علاج المصريين على نفقة الدولة خلال 2017

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات إحصائية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى تكاليف علاج المصريين على نفقة الدولة سواء بالداخل أو بالخارج خلال 2017، بلغ 6.119 مليار جنيه، منها 16.1 مليون جنيه تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج.

وأشارت البيانات الواردة ضمن كتيب "اللمحة لإحصائية مصر" لعام 2018، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخى تفصيلية له، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل خلال 2017 والتى بلغت نحو 6.113 مليار جنيه، أنفقت على 2.464 مليون مريض.

أما العلاج على نفقة الدولة بالخارج والذى بلغت قيمته 16.1 مليون جنيه، أنفق على 72 مصرى منهم 44 ذكور و 28 إناث، فيما اشتملت نفقات العلاج على 11.4 مليون جنيه مصاريف للعلاج، و 4.7 مليون جنيه نفقات وبدل سفر.

ومقارنة بعام 2016، ارتفعت تكاليف العلاج على نفقة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية، حيث بلغت التكلفة بالداخل خلال عام 2016 نحو 5 مليارات جنيه، مرتفعة إلى 6.1 مليار جنيه فى 2017، أما تكلفة العلاج بالخارج فى 2016 بلغت 8.9 مليون جنيه، مرتفعة إلى 16.1 مليون جنيه خلال 2017.

ومن واقع بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017/ 2018، يستحوذ الإنفاق على الصحة على 4.5% من إجمالى الإنفاق العام للدولة، وكانت الدولة قد خصصت 54.9 مليار جنيه نفقات على بند الصحة ضمن موازنة العام الحالى 2017/ 2018، من إجمالى 1.207 تريليون جنيه إنفاق عام للدولة.