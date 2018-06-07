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الإحصاء: 1050 جنيها متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى 2017 بزيادة 11.5%

الخميس، 07 يونيو 2018 11:52 ص
الإحصاء: 1050 جنيها متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى 2017 بزيادة 11.5% الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى كل من القطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر)، بلغ 1050 جنيهاً، بينما كان 942 جنيهاً فى عام 2016، بزيادة قدرها 11.5%.
 
 
 
وفى بيان له اليوم الخميس، حول "النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2017 "، أوضح الجهاز أن الأجر الأسبوعى للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام، بلغ1247جنيهـاً، فى 2017، مقابل 1154 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 8.1%، بينما بلغ 779 جنيهـاً فى القطــاع الخـــاص، مقابل 670 جنيها عام 2016، بزيادة قدرها 16.3%.
 
 
وأشار جهاز الإحصاء فى بيانه إلى متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين الذكور فى كل من القطاع العام، الأعمال العام، والقطاع الخاص، والذى بلغ 1063 جنيهاً فى عام 2017، مقابل 960 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 10.7%، بينما بلغ أجر العاملات الإناث 985 جنيهاً، مقابل 850 جنيهاً عام 2016، بزيادة  قدرها 15.9% .
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وفى قطاع الأعمال العام، الأعمال العام منفرداً، بلغ متوسط أجر العاملين الذكور الأسبوعى، 1227 جنيهاً، مقابل 1143 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 7.3%، بينما بلغ الأجر للإناث 1388جنيهاً، مقابل 1229 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 12.9% .
 
 
 
أما القطاع الخاص، فبلغ متوسط الأجر الأسبوعى للذكور به 815 جنيهاً، مقابل 695 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 17.3%، فيما بلغ أجر الإناث640 جنيهاً، مقابل 578 جنيهاً عام 2016   بزيادة قدرها 10.7%.            
 
 
 
وفى السياق ذاته، أعلن البيان أن نشاط الوساطة المالية والتأمين، سجل أعلى متوسط أجر أسبوعى خلال عام 2017 بقيمة 3106 جنيهاً، مقابل 2753 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 12.8%، فيما جاء متوسط الأجر الأسبوعى لعدد آخر من العاملين فى بعض الأنشطة الاقتصادية، كالتالى..
 
 
 
- 1173 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء، مقابل 926 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 26.7%.
 
- 1284  جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، مقابل 1220 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 5.2%.
 
- 1244 جنيهاً لنشاط النقل والتخزين، مقابل 1215 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 2.4% .
 
 
 
وفى المقابل، سجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعى، حيث بلغ 490 جنيهاً، مقابل 450 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 8.9% .
 
 
 
وفى البيان ذاته، أشار جهاز الإحصاء، على متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (10عاملين فأكثر)، والتى بلغت 53 ساعة، أما فى كل قطاع منفرداً فجاءت  كالآتى: "50  ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام، و 58 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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