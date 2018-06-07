الأمن يبعد أولياء أمور طلاب الثانوية عن محيط لجان شبرا بعد بدء الامتحان

كتب ــ محمود راغب

صرف منذ قليل أفراد الشرطة المسئولين عن تأمين لجان الثانوية العامة بمدارس شبرا الثانوية بنين والتوفيقية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، أولياء أمور الطلاب عن محيط المدارس.

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، لتأمين سير الامتحان والحفاظ على الهدوء فى محيط اللجان .

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.