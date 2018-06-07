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الخميس، 07 يونيو 2018 01:55 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات..والتداول يتجاوز مليار جنيه

الخميس، 07 يونيو 2018 01:54 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات..والتداول يتجاوز مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.770 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 166 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 48.4% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.76%، والعرب على 23.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.51%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 12 مليون جنيه، 120.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.4 مليون جنيه، 498 ألف جنيه، 106 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15923 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15762 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 94 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.
 
 

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