video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 12:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تحشد لـ"يوم القدس" وتنظم غدا مظاهرات مناهضة لإسرائيل

الخميس، 07 يونيو 2018 12:43 م
إيران تحشد لـ"يوم القدس" وتنظم غدا مظاهرات مناهضة لإسرائيل مراسم يوم القدس فى إيران
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تحشد إيران لتظاهرات إحياء يوم القدس العالمى التى من المقرر أن تقام غدا الجمعة فى مختلف مدنها، وسيرفع فيها الإيرانيون الشعارات التقليدية وهى "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا"، وقبيل ساعات دعا المسئولين الإيرانيين الشعب للنزول غدا والمشاركة فى المسيرات السنوية.

وكان الخمينى مؤسس الجمهورية الإيرانية، أعلن فى أغسطس عام 1979 آخر جمعة من رمضان يوما لنصرة القدس، ودعا إلى إحياء هذا اليوم دعما للشعب الفلسطينى، ومناهضة لإسرائيل، وغدا موعد لحشود المتظاهرين فى الميادين وشوارع المدن لنصرة الشعب الفلسطينى.

ويعتبر النظام الإيرانى أن الخروج فى مسيرات مناهضة لإسرائيل والتنديد بجرائم الاحتلال سيوجه تنبيها للشعوب بالخطر الإسرائيلى، فى وقت يواجه فيه شعوب الإقليم سلوك طهران الذى من شأنه زعزعة استقرار المنطقة.

وفى هذا الصدد، دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى الشعب الإيرانى للمشاركة فى مسيرات يوم القدس العالمى، مؤكداً على أن يوم القدس يوم تاريخى يأتى دعماً للشعب الفلسطينى المظلوم وصرخة ضد الظالمين.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية أكد روحانى على أن يوم القدس يوم تاريخى يأتى دعماً للشعب الفلسطينى المظلوم وصرخة ضد الظالمين.

من جانبه، اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقرى بأن مسيرات يوم القدس العالمى تكتسب هذا العام أهمية مضاعفة، مؤكدا أن مشاركة الشعب الثورية والواسعة فى هذه المسيرات ستحبط ما أسماها "الفتنة الامريكية الصهيونية الجديدة".

كما تحشد الحوزات الدينية الشيعية فى قم ومشهد وأطلق رجال الدين دعوات للإيرانيين للمشاركة بكثافة هذا العام فى التظاهرات السنوية غدا.

ويحظى يوم القدس هذا العام بأهمية خاصة لدى طهران، حيث يتصاعد حدة الصراع مع الإدارة الأمريكية عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى فى الثامن من مايو الماضى، ومساعى الأخير لكبح جماح سلوك طهران وتقويض برنامجها الصاروخى الباليستى الذى يرى أنه يهدد حلفاءه فى المنطقة.

وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا، اعتبرت فيه أن يوم القدس العالمى هذا العام من أكثر المراحل التاريخية حساسية لفلسطين، داعية جميع الشعوب المسلمة للمشاركة فى هذه المراسم دعما للشعب الفلسطينى المظلوم.

ويأتى يوم القدس هذا العام، بينما يقوم رئيس الوزراء الفلسطينى بجولة أوروبية بدأت يوم الثلاثاء الماضى يسعى من خلالها لحشد وتشديد الرفض الأوروبى لسياسات طهران وبرنامجها النووى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محتجون يخترقون شاشات مطار تبريز بإيران ويبثون رسائل دعم لإضراب السائقين

إيران تفشل فى الضغط على أوروبا والقارة العجوز تلقى بالكرة فى ملعبها.. قرار خامنئى برفع تخصيب اليورانيوم يقلق الأوروبيين.. فرنسا تحذر من نزاع.. وتؤكد: اقتراب من "الخط الأحمر".. وواشنطن تدعو لوقف الأنشطة النووية

طلاق إيرانى روسى.. زواج المنفعة بين إيران وروسيا فى سوريا ينتهى.. والاتفاق بين موسكو وتل أبيب على إنهاء التواجد الفارسى فى الشام يربك حسابات طهران.. وإعلام خامنئى يشن هجوما على "بوتين" ويصفه بالخائن

صور..365 يومًا"علاقات محرمة"بين قطر وإيران×10معلومات.. تميم استغل خامنئى لاستفزاز الرباعى العربى فأصبحت الدوحة خامس عاصمة يحتلها الحرس الثورى سياسيا واقتصاديا.. وسفارة طهران غرفة عمليات تغلغل رجال الأعمال

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

يوم القدس

روحانى

خامنئى

اخبار العالم

اسرائيل




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة