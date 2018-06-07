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إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج

الخميس، 07 يونيو 2018 12:27 ص
إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج البنزين
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لغة الأرقام لا تكذب أو تتجمل لذا فإنها تكشف أن هناك تقارب فى أسعار الوقود بين كل من مصر والكويت رغم أن الأخيرة واحدة من أكبر الدول المنتجة فى النفط بالعالم، وليس هذا فحسب إنما تجد أحيانًا القاهرة توفر المشتقات البترولية بأسعار أقل أحيانا من الدولة الخليجية، وهذا ما نرصده فيما يلى..

تجد فى الكويت سعر بنزين 91 هو 0.085 دينار كويتى أى ما يعادل 5.03 جنيه مصرى، فى الوقت نفسه فإن سعر بنزين 92 فى مصر الذى يضاهى بنزين 91 بالكويت هو 5 جنيهات، أما بنزين 95 خصوصى فإن سعره 0.105 دينار ما يعادل 6.21 جنيه مصرى،  بينما سعره فى مصر 6.60 جنيه.

بالنسبة لسعر السولار فإنه 0.095 دينار أى ما يعادل 5.62 جنيه مصرى، بينما سعره فى مصر 3.65 جنيه، أما سعر كيروسين فإنه 0.095 أيضًا أى ما يعادل 5.62، وسعره فى مصر 3.65 جنيه.

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