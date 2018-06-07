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إنفوجراف.. السولار فى عمان أكثر "3 أضعاف" عن سعره بمصر

الخميس، 07 يونيو 2018 12:00 ص
إنفوجراف.. السولار فى عمان أكثر "3 أضعاف" عن سعره بمصر محطة وقود
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فى عالم أسعار الوقود، تسجل دولة عمان أسعار أعلى من مصر فى مشتاق مثل البنزين والسولار، وهذا ما تكشفه الأرقام التالية..

فى دولة عمان تجد أن بنزين 91 عادى سعره 0.215 ريال عمانى، أى ما يعادل 10 جنيه مصرى، فى الوقت ذاته فإن سعر بنزين 92 فى مصر الذى يعادل بنزين 91 عادى فى عمان سعره 5 جنيهات.

بينما بنزين 95 ممتاز سعره فى عمان 0.226 ريال عمانى أى ما يعادل 10.51 جنيه، بينما سعره فى مصر 6.60 جنيه. أمّا ديزل "سولار" سعره فى عمان 0.249 ريال عمانى للتر الواحد أى ما يعادل 11.58 جنيها مصرى، بينما سعر هذا المشتق البترولى فى مصر 3.65 جنيه. 

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