إنفوجراف.. السولار فى المغرب سعره "6 أضعاف" مصر

تكشف المقارنة ما بين أسعار الوقود فى مصر وباقى الدول العربية أن القاهرة هى واحدة من أرخص المدن فى الوطن العربى التى توفر المشتقات البترولية لمواطنيها، وهذا ما تؤكد الأرقام.

على سبيل المثال لا الحصر فإن المقارنة بين مصر ودولة المغرب الشقيقة توضح أن الأسعار فى القاهرة الأرخص فتجد سعر بنزين ممتاز فى المغرب 11.39 درهم مغربى أى ما يعادل 21.4 جنيه مصرى، بينما سعر بنزين 95 الذى يعادل بنزين ممتاز فى المغرب هو 6.360 جنيه مصرى.

أما سعر "غازوال" أو سولار فى المغرب هو 9.97 درهم مغربى للتر الواحد، أى ما يعادل 18.78 جنيه مصر، بينما سعر السولار فى مصر 3.65 جنيه للتر الواحد.