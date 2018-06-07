إصابة 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس

رام الله (أ ش أ)

أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة فى المدينة، ما أدى وقوع مواجهات، أسفرت عن إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط.

وأضافت المصادر أن الشاب مدين داوود ( 20 عامًا)، أصيب بالرصاص الحى فى منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة رفيديا غربى المدينة، وتركزت فى الشارع الرئيسى ورفيديا البلد، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز بالإضافة لقنابل الإنارة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإصابات الأخرى، كانت غالبيتها فى مناطق الرأس، والوجه، والصدر؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط تجاه الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادى أبو السعود بعد أن داهمت منزله واقتادت والدته إلى منزل آخر لإقناع ابنها بتسليم نفسه.