إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص بطريق الغردقة - سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب ظهر اليوم الخميس، 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الغردقة سفاجا، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالكيلو 30 بطريق الغردقة سفاجا، وبانتقال سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 من أسرة واحدة، مكونة من 5 أطفال ووالديهم، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام، وجارى تحرير المحضر اللازم.