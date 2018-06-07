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الخميس، 07 يونيو 2018 03:34 م
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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص بطريق الغردقة - سفاجا

الخميس، 07 يونيو 2018 02:32 م
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص بطريق الغردقة - سفاجا حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب ظهر اليوم الخميس، 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الغردقة سفاجا، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.
 
 
كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالكيلو 30 بطريق الغردقة سفاجا، وبانتقال سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 من أسرة واحدة، مكونة من 5 أطفال ووالديهم، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام، وجارى تحرير المحضر اللازم.
 
 

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