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الخميس، 07 يونيو 2018 03:34 م
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إصابة خفيرين وسائق فى حادث تصادم سيارتى شرطة ونقل بالطريق الزراعى بقنا

الخميس، 07 يونيو 2018 02:08 م
إصابة خفيرين وسائق فى حادث تصادم سيارتى شرطة ونقل بالطريق الزراعى بقنا حادث تصادم
قنا – هند المغربى
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أصيب منذ قليل خفيران وسائق فى حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل ثقيل عبارة عن ثلاجة مواد غذائية بالطريق الزراعى أمام كوبرى الشيخية بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل ثقيل عبارة عن ثلاجة مواد غذائية بالطريق الزراعى أمام كوبرى الشيخية بمركز قفط جنوب محافظة قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد طه ٣٩ سنه سائق سيارة الشرطه وعبيد عبد الحليم عبد العزيز ٤٩ سنه خفير وأحمد عباس محمد ٥٠ سنه خفير كدمات متفرقه بالجسم، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.


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