video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 03:36 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

إسبانيا تدين بناء وحدات استيطانية فى الضفة الغربية

الخميس، 07 يونيو 2018 02:03 م
إسبانيا تدين بناء وحدات استيطانية فى الضفة الغربية مستوطنات إسرائيلية ـ صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

أدانت الحكومة الإسبانية قرار إسرائيل بناء 2000 وحدة استيطانية فى ثلاثين مستوطنة بالضفة الغربية، وتعتبر إسبانيا أن المستوطنات غير قانونية لأنها مقامة على أراضٍ محتلة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن أنها تمثل عقبة أمام تحقيق السلام.

 

وفى بيان صادر اليوم الخميس، أعربت الحكومة الإسبانية عن أسفها للدمار الذى توشك أن تتعرض له تجمعات البدو بقرية خان الأحمر، بعد استنفاذ كافة السبل القانونية. وسوف يكون لمثل هذا العمل عواقب وخيمة اجتماعيا على التجمعات المتضررة، وبالمثل سوف يؤثر على منطقة حساسة بالنسبة لخطط السلام المستقبلية.  

 

وأكدت الحكومة الإسبانية مجددا على موقفها الداعم لحل الدولتين فيما تحث الأطراف على استئناف مفاوضات السلام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بيبو" يصل من إسبانيا اليوم استعدادا لتصفيات مونديال السلة

محمد صلاح يصل مطار القاهرة قادما من أسبانيا

بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.. رئيس وزراء إسبانيا: اعتزلت السياسة

اسبانيا

فلسطين

المستوطنات

الضفة الغربية

اخبار العرب




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة