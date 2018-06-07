video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 01:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إحالة دعوى بتعويض "موظف كول سنتر" عن العجز للمحكمة العمالية المختصة

الخميس، 07 يونيو 2018 01:39 م
إحالة دعوى بتعويض "موظف كول سنتر" عن العجز للمحكمة العمالية المختصة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، بعدم الاختصاص النوعى فى دعوى تعويض موظف عن إصابته بالعجز نتيجة عمله 8 أعوام  فى إحدى شركات الاتصالات وإحالتها إلى المحكمة العمالية.
 
وقالت المحكمة أن الدعوى أقامها أحمد محمد جمعة عبد الجواد، ضد إحدى شركات الاتصالات والانترنت فى مصر، وحملت رقم 85 لسنة 2017، وطالبت الدعوى بإلزام المدعي عليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الإصابات الناتجة عن العمل الذى أصابه بتلف الأذن بنسبة 30 % عجز طوال الحياة ويمكن أن يتضاعف مع مرور الوقت.
 
وأشارت المحكمة أن المدعي كان يعمل بشركة إترنت تابعة لإحدى شركات الاتصالات بوظيفة خدمة عملاء "كول سنتر" وقضى فى هذه المهنة ثمانى أعوام متواصلة إلا أنه بدأ يعانى من بعض الألام المبرحة فى الأذن .
 
وأضافت أن مرضه دفعه  للعرض على استشارى الأذن التابع للشركة الذي قرر أن أذن المدعى قد تم تلفها بنسبة 30% وبها مشاكل صحية، وبهذا أصبح غير قادر على الاستمرار في الوظيفة، وفوجئ المدعى بإنهاء خدمته من الشركة بدلا من أن يتم تحويله إلى أى وظيفة إدارية من الوظائف العديدة فى الشركة، خاصة أن الإصابة التى ألمت بالمدعى كانت بسبب الوظيفة فتعتبر إصابة عمل، وهذا ما دفعه لإقامة الدعوى للقضاء له بتعويض مالى قدره خمسمائة ألف جنيه نتيجة العجز الناتج عن العمل فضلا عن الإصابات والألام المستمرة معه طوال الحياة ولا سيما أن المدعى لا يعمل حتى الآن بسبب الإصابة .
 
وقالت المحكمة أن المادة 171 من القانون أن تشكل المحكمة العمالية من المنازعات العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية ، وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلق بالولاية.
 
وقالت المحكمة أنه بناء على ما تقدم بالتعويض من جراء فعل الشركة المدعي عليها والذي كان المدعي يعمل بها ولما كان الاختصاص النوعي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان المشرع قدج اختص الدوائر العمالية دون غيرها بنظر المنازعات العماليبة الفردية مما ينحسر معه اختصاص المحكمة مما تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بإحالتها للدائرة العمالية بمحكمة حلوان
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة تاجرى "غلال وملابس" أجنبيين فى "جلب كوكايين" لـ5 سبتمبر

حبس سائق قتل زوجته لخلافهما على النزول لإحضار وجبة السحور بالمقطم

أخبار مصر

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

المحكمة العمالية

محكمة جنوب القاهرة




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة