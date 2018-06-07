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إحالة تاجر مخدرات للجنايات قتل طالب رفض دفع ثمن "الفودو" بالتجمع الخامس

الخميس، 07 يونيو 2018 04:32 م
إحالة تاجر مخدرات للجنايات قتل طالب رفض دفع ثمن "الفودو" بالتجمع الخامس كلابش- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طالب ذبحا بالسكين بمنطقة التجمع الخامس، لرفض المجنى عليه دفع ثمن مخدر"الفودو"، الذى اشتراه من المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه طالب بأحد المعاهد، توجه برفقة أصدقائه، واستقلوا السيارة إلى منطقة التجمع الخامس لشراء "الفودو"، من تاجر مخدرات، وعندما طلب المتهم من الطالب دفع ثمن المخدرات رفض المجنى عليه لعدم وجود أموال كافية، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى أخرج على أثرها تاجر المخدرات سلاح أبيض "مطواة"، وطعن به المجنى عليه الذى نقله زملاؤه إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وإحالته لنيابة القاهرة الجديدة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.


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