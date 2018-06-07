أولياء أمور عن مزاعم صفحات الغش امتلاكها للأسئلة: "بيدمروا أعصاب الطلاب"

محمود طه حسين

استنكر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ما تقوم به صفحات الغش الإلكترونى وابتزازها لمشاعر أولياء الأمور والطلاب بسبب زعم تلك الصفحات بأنها تمتلك نسخة من الامتحانات قبل دخول وانطلاق اللجنة، متابعين : بيدمروا اعصابنا إحنا وابناؤنا ".

وقالت نجلاء عبد الواحد، ولى أمر أحد طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب، إنه منذ انطلاق الامتحانات وهناك كلام كثير تردده تلك الصفحات حول امتلاكها للأسئلة قبل بدء اللجنة وثبت بالدليل القاطع كذب تلك الصفحات، قائلة: صفحات الغش تقوم بنشر بعض الأجزاء من الامتحان بعد بدء اللجنة ولكن حديث هذه الصفحات عن قدرتها على تسريب الامتحانات وهم وابتزاز ليس إلا.

وتابعت ولى الأمر، ياريت وزارة التربية والتعليم تغلق جميع الصفحات من أجل تحقيق الهدوء وعدم التشتت للطلاب قائلة: "أكيد فى طلاب بيصدقوا هذه الصفحات وبيضيعوا مجهود سنة كاملة دون فائدة".

ويؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.