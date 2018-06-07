أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يطمئن الجمهور بصورة جديدة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
1- محمد صلاح يطمئن الجمهور بصورة جديدة
2- يوسف الشريف لـ"محمد صلاح": موضوع إننا نلعب ماتش أوروجواى من غيرك مش هينفع
يوسف الشريف
3- ميدو ينشر صورة خلال دورة التدريب بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم بدولة ويلز
ميدو
4- مى نور الشريف تنشر صورة بصحبة وفاء عامر وبوسى شلبى
مى نور الشريف
5- الهيئة العامة للثقافة السعودية: لا صحة لإقامة حفل للفنانة أنغام بالرياض
6- الجار الله: فشل الاخوان فى استغلال الحراك الأردنى مثلما فشلوا بالسعودية ومصر
الجار الله
7- عمرو أديب عن خسارة المنتخب: "الناس نسيت إن الشباب اللى مش عاجبنا هما اللى غيروا التاريخ"
عمرو أديب عبر تويتر
8- ديانا كرازون تنشر صورة لملك الأردن وتعلق :"معك دائما وأبدا"
9- مصطفى مدبولى ترند على تويتر بعد اختياره لتشكيل الحكومة.. ومغردون: الدينامو
الترند المصرى
10.عطل فنى مفاجئ يواجه مستخدمى موقع تويتر بمصر
عطل فنى في تويتر
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