أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يطمئن الجمهور بصورة جديدة

كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- محمد صلاح يطمئن الجمهور بصورة جديدة





2- يوسف الشريف لـ"محمد صلاح": موضوع إننا نلعب ماتش أوروجواى من غيرك مش هينفع



يوسف الشريف

3- ميدو ينشر صورة خلال دورة التدريب بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم بدولة ويلز



ميدو

4- مى نور الشريف تنشر صورة بصحبة وفاء عامر وبوسى شلبى



مى نور الشريف

5- الهيئة العامة للثقافة السعودية: لا صحة لإقامة حفل للفنانة أنغام بالرياض









6- الجار الله: فشل الاخوان فى استغلال الحراك الأردنى مثلما فشلوا بالسعودية ومصر



الجار الله

7- عمرو أديب عن خسارة المنتخب: "الناس نسيت إن الشباب اللى مش عاجبنا هما اللى غيروا التاريخ"



عمرو أديب عبر تويتر

8- ديانا كرازون تنشر صورة لملك الأردن وتعلق :"معك دائما وأبدا"





9- مصطفى مدبولى ترند على تويتر بعد اختياره لتشكيل الحكومة.. ومغردون: الدينامو



الترند المصرى

10.عطل فنى مفاجئ يواجه مستخدمى موقع تويتر بمصر