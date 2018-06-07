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أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يطمئن الجمهور بصورة جديدة

الخميس، 07 يونيو 2018 07:30 م
أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يطمئن الجمهور بصورة جديدة محمد صلاح
كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- محمد صلاح يطمئن الجمهور بصورة جديدة

63385-محمد-صلاح
 

 

2- يوسف الشريف لـ"محمد صلاح": موضوع إننا نلعب ماتش أوروجواى من غيرك مش هينفع

يوسف الشريف
يوسف الشريف

 

3- ميدو ينشر صورة خلال دورة التدريب بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم بدولة ويلز

ميدو
ميدو

 

4- مى نور الشريف تنشر صورة بصحبة وفاء عامر وبوسى شلبى

مى نور الشريف
مى نور الشريف

 

5- الهيئة العامة للثقافة السعودية: لا صحة لإقامة حفل للفنانة أنغام بالرياض

انغام
 
544055-أنغام
 

 

6- الجار الله: فشل الاخوان فى استغلال الحراك الأردنى مثلما فشلوا بالسعودية ومصر

الجار الله 1
الجار الله 

7- عمرو أديب عن خسارة المنتخب: "الناس نسيت إن الشباب اللى مش عاجبنا هما اللى غيروا التاريخ"

31133-عمرو-أديب-عبر-تويتر
عمرو أديب عبر تويتر

8- ديانا كرازون تنشر صورة لملك الأردن وتعلق :"معك دائما وأبدا"

الاردن
 

 

9- مصطفى مدبولى ترند على تويتر بعد اختياره لتشكيل الحكومة.. ومغردون: الدينامو

الترند المصرى
الترند المصرى

10.عطل فنى مفاجئ يواجه مستخدمى موقع تويتر بمصر

عطل فنى في تويتر
عطل فنى في تويتر

 


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