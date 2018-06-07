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أنور قرقاش: انتخابات العراق تظهر تراجع النفوذ الإيرانى

الخميس، 07 يونيو 2018 03:21 ص
أنور قرقاش: انتخابات العراق تظهر تراجع النفوذ الإيرانى انتخابات العراق
دبى (رويترز)
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قال مسئول إماراتى كبير فى تصريحات نشرت الأربعاء، إن الانتخابات البرلمانية العراقية التى فازت بها الكتلة التى يقودها رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر تمثل انتكاسة لطموحات إيران النووية.

وأصبح الصدر خصم الولايات المتحدة المعارض أيضا لإيران فى موقع مؤثر على تشكيل الحكومة بسبب فوز كتلته غير المتوقع وإن كان لا يستطيع أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يخض انتخابات 12 مايو.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية لصحيفة ذا ناشونال إن النتائج تشير إلى أن العالم العربى يتجه للابتعاد عن النظر إلى مشكلاته من خلال "عدسة طائفية" ودعا المنطقة إلى دعم إنشاء "مركز عربي".

ونقلت الصحيفة اليومية التى تصدر باللغة الإنجليزية عن قرقاش قوله "معظم التصريحات الصادرة من العراق معارضة بشدة للنفوذ الإيرانى فى البلاد، وهو ما يشير إلى اكتساب الهوية العراقية قوة تمكنها من أن تفت فى عضد الانقسامات الطائفية".


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