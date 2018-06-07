أغرب 8 طرق وحيل لتهريب الأموال عبر المطارات والمؤانى.. تعرف عليها

حيل غريبة وجديدة يلجأ إليها دائما عصابات تهريب الأموال، حيث يبتكرون طرقا حديثة، لتهريب العملات الأجنبية من خلال الحيوانات أو الأطعمة أو داخل الشحنات ، ويتفنن المهربون فى إخفاء الممنوعات فى محاولات نقلها عبر الحدود بالموانئ والمطارات، إلا أنهم فى الغالب يسقطون فى قبضة الشرطة والعدالة، مهما طال هروبهم أو مهما نجحوا فى تهريب الأموال إلا أنهم يسقطون فى النهاية.

"اليوم السابع" يرصد أغرب وأحدث الحيل والطرق التى استخدمها المهربون لتهريب الأموال والعملات الصعبة خارج البلاد، باختراقهم للقانون، متأثرين بأفلام السينما التى تعرض قصص التهريب فى الغريبة والمبتكرة والطريفة.

مليون جنيه داخل فتحات التكييف فى براد فاكهة

لجأ سائق شاحنة إلى حيلة جهنمية، حيث أخفى مليون جنيه، داخل فتحات التكييف الخاص ببراد السيارة قيادته، محاولا تهريبها عبر ميناء سفاجا البحرى، إلا أنه سقط فى قبضة أمن الموانئ ، وتبين أنه "محمد . م" سائق، والذى حاول تهريب النقد المصرى لدولة عربية حيث تم ضبط (1,010,400) جنيه "مليون وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه مصرى" فئات ورقية مختلفة، مخبأة داخل فتحات التكييف الخاص ببراد السيارة قيادته.

بط محشو بالريالات فى مطار برج العرب

فيما لجأ راكب إلى طريقة طريفة وفكاهية، حيث أخفى 305 آلاف ريال سعودي، داخل أحشاء البط، أثناء توجهه إلى دبى عبر مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، ومن خلال تفتيش حقائبه تبين أنها تحتوى على بط ومأكولات، وبفتح إحداها تم ضبط كمية من الريالات السعودية، وأحيل المتهم للنيابة.

2

مليون و10 آلاف دولار فى المش والفطير

لجأ راكب إلى حيلة غريبة عندما أخفى 2 مليون و40 ألف جنيه مصري، و10 الاف دولار، فى 8 عبوات جبنة قديمة ، حيث وجدت العبوات مغلفة بأكياس بلاستيك وبفتحها وجد 96 لفافة محكمة الغلق مسكوب عليها "المش"، كما عثر على 800 ألف جنيه مخبأة فى مواضع متفرقة داخل كمية من لفائف الفطير المشلتت .

15

مليون دينار فى صوانى البسوسة

أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب نصف مليون جنيه و15 مليون دينار عراقى داخل 6 صوانى بسبوسة على الطائرة المصرية المتجهة إلى دبى ،وتم مصادرة المضبوطات.

حلة محشى بداخلها 45 ألف دولار

حاول راكب تهريب 45 ألف دولار، داخل حلة محشى أثناء سفره إلى قطر وبتفتيشه عثر على حلة "محشى" مغلفة بورق الفويل وبفتحها عثر على آلاف الدولار ات وسط المحشى.

150

ألف جنيه داخل كيس لحمة

حاول مسافر تهريب 150 ألف جنيه داخل أكياس لحمة، أثناء توجهه إلى دبى، عبر مطار القاهرة الدولى، ولكن عندما اشتبهت قوات تأمين المطار فى ع م ا 60 عاما من محافظة الدقهلية، وقاموا بتفتيشه وعثر على الاموال داخل أكياس لحمة مجمدة.

25

ألف دولار داخل حذاء

نجحت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى فى كشف حيلة راكب مصرى حاول تهريب 25 ألف دولار داخل "حذائه" إلى تركيا، حيث اشتبهت فى "م.ا" صاحب مصنع تشغيل معادن وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 25 ألف دولار داخل حذائه الذى يرتديه، وتم ضبطه ومصادرة الأموال وتحرير محضر.

تهريب الأموال فى ورق جرائد

وأخيرا ضبطت أمن مطار القاهرة راكب يخفى 400 ألف جنيه فى ورق جرائد بحقائبه أثناء سفره إلى دبى واشتبه سلطات المطار فى الراكب وبتفتيشه تم العثور على المبلغ داخل ورق جرائد .

خبير أمنى: الحصول على المعلومات للحد من التهريب.. والاستعانة بالأجهزة الحديثة والتكنولوجيا

من جهته، يقول اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المجرم يغير من أسلوبه الإجرامى بصفة مستمرة ، ودائما ما يتحايل على التغيير، والأهم كيف يواجه النشاط الإجرامى فى أى مجال، ويتم ذلك من خلال التوصل إلى العناصر نفسها، حيث لا بد من أن يتوصل الأمن بواسطة المعلومات والمرشدين إلى العنصر الاجرامى، للحد من وقوع الجريمة، ولابد من توافر المعلومات للجهاز الأمنى لمعرفة وسيلة التهريب، ومعرفة الأسلوب الإجرامى المستحدث، مشددا على ضرورة استخدام أسلوب شرطى بالمعرفة مسبقا للحد من الجريمة وتوصيل رسالة من الأمن إلى المهربين بمعرفة أساليبهم وطرقهم.

ويضيف الخبير الأمنى، أنه لابد أيضا تطور الأجهزة الأمنية واستخدم أعلى أنواع التكنولوجيا فى رصد وضبط المهربين، ولا بد من الاستعانة بالأجهزة الحديثة والتكنولوجيا، دون الغاء العقل وعلى الدولة إمداد المنافذ البرية والبحرية والجوية بأحدث الأجهزة.

محامى بالنقض: تهريب الأموال ظهرت مع تحديد مبالغ معينة للمسافرين

فيما يقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن ظاهرة تهريب الأموال داخل أو خارج البلاد انتشرت بطريقة كبيرة وتعددت وقائعها منذ أن تم تحديد مبالغ معينة مع المسافرين أو الوافدين الأمر الذى نظمته الدولة لمحاولة مراقبة النقدية داخل البلاد و خاصة العملات الأجنبية وأعتقد أن ذلك الأمر لجأت له الدولة لمحاولة مجابهة الحرب الاقتصادية التى تتعرض لها الدولة من الفصائل الكارهة لها.

وأضاف الخبير الأمنى، أنه يؤثر بالسلب على كثير من المتعاملين، على حركة أعمالهم وتجارتهم داخل الدولة ، ولا بد من مراجعة سياسة الدولة فى هذا الشأن سواء بزيادة المخصصات تدريجيا وتسهيل التعاملات البنكية للتجار وأصحاب شركات الاستثمار والأجانب وكذلك المواطنين، أما المواجهة القانونية فهى موجودة وعقوباتها موضحة وإن كانت المصادرة المالية أمر مجحف للغاية و يسيء للحركة الاقتصادية بالبلاد.