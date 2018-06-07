أسعار العملات اليوم الخميس 7-6-2018 وثبات الدولار

كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-6-2018، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى فيما ارتفع أسعار اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه اليوم، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع.



الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.81 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.95 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.



جنيه استرلينى

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.87 جنيه للشراء، و 24.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدينار 58.90 جنيه للشراء، 59.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع



الجنيه المصرى

تخصيص 1.065 مليار جنيه من موازنة 2018/2019 لدعم المزارعين

فى إطار توجهات الدّولة لتشجيع المزارع المصرى، خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبلغ وقدرة 1.065مليار جنيه لدعم المزارعين، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة السنة المالية الحالية.

ويأتى هذا الدعم تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وذلك من خلال دعم مستلزمات الانتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات.