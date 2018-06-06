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سعر الدولار اليوم الاربعاء 6-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:29 م
سعر الدولار اليوم الاربعاء 6-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار
كتبت دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 6-6-2018 ، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها، والتى جاءت كالتالى..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 

17.82 جنيه للشراء

 

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.8 جنيه للشراء

 

17.9 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

 

 

17.8  جنيه للشراء

 

17.9  جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

 

 

17.81 جنيه للشراء

 

17.91 جنيه للبيع

 

 


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 

 

17.83 جنيه للشراء

 

17.93 جنيه للبيع

 

 


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 

 

17.84  جنيه للشراء

 

17.94  جنيه للبيع

 

 

 


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