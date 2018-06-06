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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تمويل مشروعات الرى الحديث بأنواعه المختلفة - صور

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:25 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تمويل مشروعات الرى الحديث بأنواعه المختلفة - صور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بشأن تمويل مشروعات الرى الحديث بأنواعه المختلفة بمحافظات الجمهورية، والذى يهدف إلى توثيق التعاون من خلال دعم وتنمية المشروعات الزراعية التنموية والعائد الاقتصادى من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث أساليب وطرق الرى بها.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المالية والرى، والبنك الأهلى المصرى ممثلاً فى هشام أحمد محمود عكاشة رئيس مجلس الإدارة.

وتتولى وزارة الموارد المائية والرى ترشيح المشروعات المؤهلة والتى تحتاج تنفيذ شبكات الرى الحديث الخاصة بها، وإجراء الدراسات الفنية وعمل التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الرى لها، وتجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، والإشراف على التنفيذ ومتابعة الأعمال المطلوب إنجازها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل عقبات التشغيل.

وعلى الجانب الآخر، يتولى البنك الأهلى تلقي طلبات المشروعات الراغبة فى الحصول علي التمويل من خلال وزارة الموارد المائية والرى، والقيام بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضى بغرض المساهمة فى تمويل تحديث شبكات الرى وذلك بتقديم التمويل اللازم لأصحاب الأراضى الراغبين فى الحصول على التمويل فى نطاق مبادرات البنك المركزى حال إنطباق شروط المبادرة عليها أو أى من البرامج التمويلية الأخرى المتاحة، فضلاً عن نشر الوعى المصرفى من خلال المشاركة فى الندوات التى تعقدها الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى لتدريب المنتفعين والتسويق لمشروع الرى الحديث.

ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار جهود وزارة الموارد المالية والرى لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة فى تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحل مشاكل المواطنين وكذلك تبنى سياسات جديدة تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه والمحافظة على مصادرها المختلفة وتدعيم فكر استخدام أساليب الرى الحديثة بأنواعه المختلفة فى رى الأراضى القديمة والجديدة.

وانطلاقاً من دور البنك الأهلى المصرى كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية فى مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادى سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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