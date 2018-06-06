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الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:43 م
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تحرير 369 مخالفة مرورية وتحصيل 5500 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:08 م
تحرير 369 مخالفة مرورية وتحصيل 5500 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 369 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و500 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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