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تحرير 25 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:12 ص
تحرير 25 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية ذرة صفراء - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة .

 

أسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 12543 جنح مركز قويسنا لسنة 2018م ضد "م .م. س" 49 عاما مسئول عن مدشة أعلاف  بقرية كفور الرمل - دائرة المركز، وتم ضبط 10 أطنان ذرة صفراء، والقضية رقم 7304 جنح مركز تلا لسنة 2018 م  ضد "ن .ا. ع" 43 عاما مسئول عن مدشة أعلاف بشارع الجمهورية دائرة المركز، وتم ضبط  3 أطنان نخالة خشنة، كما تم تحرير 25 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز.


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