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بتروجت تفوز بمشروع إنشاء خط غاز الملك عبد الله بالسعودية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:24 م
بتروجت تفوز بمشروع إنشاء خط غاز الملك عبد الله بالسعودية المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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 نجحت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" إحدى شركات قطاع البترول فى الفوز بمشروع إنشاء خط غاز الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية لصالح شركة جاز العربية.

ويهدف قطاع البترول المصرى إلى دعم التواجد الخارجى لكافة شركات القطاع ومن ضمنهم شركة بتروجت، والتى تتمتع بتواجد قوى بالعديد من الدول الخارجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وتستهدف شركة بتروجت التوسع فى مجال أعمالها وأنشطتها على الصعيدين الداخلى والخارجى، وذلك لدعم قدراتها على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بها والتى تتضمن العمل على تنمية وزيادة حجم أعمال الشركة والسعى نحو فتح أسواق ومجالات عمل جديدة داخل وخارج مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس وليد لطفى رئيس الشركة فى بيان صباح اليوم على حرص بتروجت على استثمار هذا الدعم والعمل على توفير وتسخير كافة الإمكانيات والموارد التى تملكها، وبما يمكنها من تنفيذ كافة المشروعات المسندة إليها داخل وخارج مصر بأفضل مستويات الكفاءة وبأعلى معدلات الإنجاز وبما يتناسب مع مستويات الجودة والخبرة التى يتميز بها قطاع البترول المصرى، والذى تفخر شركة بتروجت بالانتماء إليه.


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