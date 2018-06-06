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الفريق محمد فريد يلتقى رجال القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء ويشاركهم تناول الافطار

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:55 م
الفريق محمد فريد يلتقى رجال القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء ويشاركهم تناول الافطار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى
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تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر من وحدات القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الامنية المكلفة بها ضمن مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 .

كما تابع مراحل سير العمليات الامنية واستمع الى شرح مفصل لما يقوم به ابطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الارهاب .

أكد الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة ان ما يتحقق من انجاز على ارض سيناء خلال تنفيذ العديد من الضربات الامنية المتلاحقة خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 يبعث علي الفخر والاعتزاز لجميع ابناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يتم بذله من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الارهاب وحماية ركائز الامن القومى المصري جاء ذلك خلال لقائه بمقاتلى القوات المسلحه والشرطه بشمال سيناء .

ونقل الفريق محمد فريد اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى  للقوات المسلحه وتحيات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى تخوضها مصر للقضاء على الارهاب  على ارض سيناء الحبيبة مقدماً التحية لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا اروع الأمثلة فى التضحية من اجل الحفاظ على امن الوطن وصون مقدراته .

وشارك الفريق محمد فريد قوات مكافحة الارهاب بشمال سيناء تناول وجبة الافطار ، وأدار حوارًا مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة أكد خلاله ثقتة في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على امن تلك الرقعة العزيزة من ارض الوطن  .

واشار رئيس اركان حرب القوات المسلحة خلال لقاؤه بعدد من شيوخ القبائل والعواقل والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء إلى الدور الذى يقوم به أهالى سيناء بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى ، مشيرا الى وقوفهم بجانب رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضى فى استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء .

حضر اللقاء اللواء اركان حرب خالد مجاور قائد الجيش الثانى الميدانى ومحافظ شمال سيناء ومدير أمن محافظة شمال سيناء .

 

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