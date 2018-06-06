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السيسى يستقبل أحمد قطان ويؤكد خصوصية العلاقات المصرية السعودية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:09 م
السيسى يستقبل أحمد قطان ويؤكد خصوصية العلاقات المصرية السعودية السيسى يستقبل أحمد القطان وزير الدولة للشئون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية
كتب محمد الجالى
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استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أحمد قطان وزير الدولة للشئون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدولة السعودى نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد  الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى قوة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومعرباً عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

ورحب الرئيس بالوزير قطان، وطلب نقل تحياته إلى  الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجى.

وأعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائى، ومواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدى للتحديات التى تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بما يحقق مصالح شعوبها.

وأضاف السفير  بسام راضى أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة التعاون الثلاثى مع الدول الإفريقية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين ودول القارة الأفريقية، وتحقيق المصالح المشتركة لمختلف الأطراف.

 


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