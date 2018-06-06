الرئيسية أخبار عربية السودان يلغى الاتفاقات الدفاعية مع كوريا الشمالية الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:33 م الرئيس السوداني عمر حسن البشير (أ ف ب) إضافة تعليق أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، إلغاء الاتفاقات الدفاعية مع كوريا الشمالية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. عمر البشير يعرض استضافة محادثات بين طرفى النزاع فى جنوب السودان الأمم المتحدة تدعم زيادة العقوبات ضد جنوب السودان وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": تشغيل خط الربط مع السودان قبل نهاية العام بقدرة 300 ميجاوات.. توصيل الخدمة للخرطوم بأعلى جودة لأنها تمثل سمعة مصر.. ويؤكد: نحرص على دعم الدول المجاورة وتوفير احتياجاتها من الطاقة السودان كوريا الشمالية الاتفاقات الدفاعية "دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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