الإحصاء: 1793 حادثا للقطارات خلال 2017 بمعدل 8.1 حادثة لكل مليون راكب

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير حديث صادر عنه ضمن كتيب "اللمحة الإحصائية مصر" لعام 2018، أن حوادث القطارات خلال عام 2017 بلغ عددها 1793 حادثا، خلف عنها 61 مصابا و29 متوفى، مقابل 1249 حادث خلال 2016 خلف عنها 164 مصابا و62 متوفى.

وأوضح الجهاز فى تقريره، أن معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان، سجل خلال العام الماضى 0.2 حادث لكل 10 آلاف نسمة، وبالنسبة للركاب، بلغ المعدل 8.1 حادث لكل مليون راكب، فيما أشار جهاز الإحصاء فى التقرير ذاته إلى عدد حوادث السيارات خلال 2017، والتى بلغت 11.1 ألف حادث بمعدل 30.4 حادثة فى اليوم.