إصابة عامل فى حريق مقطورة محملة بمواد بترولية عقب تفريغها بالدقهلية

أصيب عامل بحروق فى احتراق أجزاء من مقطورة كانت محملة موادة بترولية بعد نشوب حريق بالإطار الخلفى للمقطورة، بسبب الاحتكاك بالإسفلت بعد تفريغ الحمولة بمدينة جمصة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ غ لقسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بجزء من سيارة حال تواجدها أمام محطة تموين السيارات الكائنة بمدخل مدينة جمصة على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أنه حال تواجد السيارة رقم ( ط د ى 2943 نقل / 50760 مقطورة دمياط ) قيادة المدعو محمد م. ر.س39 سائق ومقيم بندر شربين أمام محطة مصر للبترول الكائنة بمدخل مدينة جمصة، ملك المواطن "محمد ص. إ.س" 36 سنة تاجر ومقيم قرية " الوسطانى" دائرة مركز كفر سعد - دمياط عقب تفريغ حمولتها من الموادة البترولية " سولار "نشب حريق بإطار مقطورة السيارة الخلفى من الجهة اليمنى نتيجة إحتكاك إطارها بالأسفلت وتم إخماده.

نجم عن ذلك احتراق إطار مقطورة السيارة والفانوس الخلفى من الجهة اليمنى ، وإصابة المدعو حمادة م.36 سنة عامل بذات المحطة ، ومقيم قرية "الوسطانى" بحروق من الدرجة الثانية بالذراع الأيمن واليد اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى جمصة المركزى وبسؤال مالك المحطة وقائد السيارة والمصاب أيدوا مضمون الفحص، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.