أسعار النفط اليوم الاربعاء 6-6-2018 برنت يسجل 76.16 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء 6-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 76.16 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 65.85 دولار للبرميل.

ويأتى ارتفاع أسعار برنت بأكثر من 1% اليوم بعدما قالت مصادر مطلعة إن فنزويلا أثارت احتمال وقف بعض صادراتها النفطية، حيث تدرس شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه إعلان حالة القوة القاهرة لبعض الصادرات فى ظل انخفاض الإنتاج فى حقولها النفطية.

لكن المكاسب كانت محدودة فى ظل تقارير قالت إن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين فى أوبك زيادة الإنتاج.

أوبك تحسم مصير اتفاق خفض الإنتاج

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا يومى 22 و23 يونيو لاتخاذ قرار بشأن حجم زيادة الإنتاج فى الوقت الذى تنخفض فيه المخزونات العالمية فيما يتراجع فيه إنتاج فنزويلا بأكثر من المتوقع. كما تهدد العقوبات الأمريكية على إيران بانخفاض صادرات النفط من البلد العضو فى منظمة أوبك.

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربى الخفيف فى يوليو إلى آسيا لأعلى مستوى فى 4 سنوات

فيما قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت سعر البيع الرسمى لخامها العربى الخفيف فى يوليو إلى زبائنها فى آسيا بمقدار 0.20 دولار للبرميل بالمقارنة مع يونيو إلى علاوة سعرية قدرها 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامى عمان ودبى وهى أعلى زيادة فى أربع سنوات.

وكانت الزيادة فى السعر فى منتصف النطاق المتوقع فى مسح أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة مما يعكس رغبة أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى الحفاظ على القدرة التنافسية لخامها الرئيسى فى آسيا.

ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمى لشحنات الخام العربى الثقيل فى يوليو إلى آسيا بمقدار 70 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق وهو ما يتجاوز توقعات بزيادة السعر بين 40 و50 سنتا على خلفية هوامش ربح أقوى لزيت الوقود.

وقد تبدأ أرامكو تصدير الخام العربى الثقيل إلى عميل جديد هو شركة هنغلى للبتروكيماويات اعتبارا من شهر يوليو حيث تستعد الشركة الصينية لتشغيل مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا فى شمال شرق الصين.

وفى الشهر الماضى أبلغت أرامكو المشترين أنها تخطط لخفض صادرات الخام العربى الثقيل فى يونيو لكنها ستعوض النقص بالخام العربى الخفيف لتلبية التزاماتها التعاقدية.

وفى المناطق الأخرى شهد عملاء الشركة السعودية فى شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط أكبر زيادة فى السعر فى يوليو بما يتجاوز دولار للبرميل عن الشهر السابق.

رفعت الشركة سعر البيع الرسمى لخامها العربى الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 1.80 دولار فى شحنات يوليو مقارنة مع الشهر السابق إلى خصم قدره 2.4 دولار للبرميل عن خام برنت.

وحددت سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة قدرها 0.90 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشحنات يوليو ، بزيادة قدرها 20 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.