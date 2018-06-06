أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-6-2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-6-2018.

البورصة توقف التداول على 38 سهمًا

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 38 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للدواجن، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حديد عز، الحديثة للمواد العازلة -مودرن بيتومود، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الإسماعيلية مصر للدواجن، المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو، الملتقى العربى للاستثمارات، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، العربية لاستصلاح الأراضى، القاهرة للزيوت والصابون.

كما تم إيقاف الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الحديد والصلب المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الدولية للمحاصيل الزراعية، جنوب الوادى للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلى، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العامة لصناعة الورق-راكتا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الأهلى للتنمية والاستثمار، مصر للأسمنت-قنا، آسيك للتعدين، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 8.2 مليار جنيه

دفعت مبيعات المتعاملين الأفراد مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.957 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 833 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.68% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.1%، والعرب على 12.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 76.5 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 80.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 15908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 15815 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 802 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 139 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 13.22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%

- حديد عز بسعر إغلاق 26.75 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 97.90 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.05%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 22.01 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.61%

- العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بسعر إغلاق 993.76 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.41%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.26 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 4.62 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.06%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.19%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 26.32 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%