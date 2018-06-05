924 مليون جنيه مبيعات شهادة "أمان المصريين" بـ4 بنوك خلال 3 أشهر

كتب – أحمد يعقوب

ارتفعت حصيلة البنوك الـ4 التى تصدر شهادة "أمان المصريين"، إلى نحو 924.3 مليون جنيه خلال 3 أشهر، وذلك عن طريق 2475 فرعًا تمثل شبكة فروع بنوك "الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى"، وفقًا لما أكدته قيادات البنوك الـ4 فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 603.8 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، لنحو 540 ألف عميل من الأفراد والشركات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، وعمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة العمالة.

فيما قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، لـ100 ألف عميل، بحصيلة إجمالية تساوى 115 مليون جنيه، أى خلال 3 أشهر، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعًا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعًا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضًا فى إصدار الشهادة.

من جانبه قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 33 مليون جنيه، منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى الآن، أى نحو 3 أشهر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 31 ألف شهادة أمان، مؤكدًا أن حالة الإقبال متزايدة على شراء الشهادة ببنك القاهرة مع زيادة الوعى التدريجى بالشهادة.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 172.5 ملايين جنيه خلال 3 أشهر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 153 ألف شهادة أمان، مؤكدًا على أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد قبل أيام بتصريحات خاصة من السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حيث قال إن مصرفه أصدر أول تعويض تأمينى لشهادة "أمان المصريين" بتسليم شيك بمبلغ 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه ) بالإضافة إلى قيمة الشهادة فى حضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، لأرملة أحد مشترى شهادة أمان المصريين من محافظة القليوبية، والذى سبق واشترى شهادة أمان المصريين من فئة 2500 جنيه وتوفى عقب الشراء بـ3 أيام، مؤكدًا أن المتوفى كان من عمال اليومية وكان يبلغ من العمر حوالى 36 عامًا.

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.