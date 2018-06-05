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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:09 ص
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7 سيارات إطفاء تتمكن من السيطرة على حريق محول كهرباء بطلخا بسبب زيادة الأحمال

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:42 ص
7 سيارات إطفاء تتمكن من السيطرة على حريق محول كهرباء بطلخا بسبب زيادة الأحمال حريق محول كهرباء - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق بمحول كهربائى بناحية مدينة طلخا شب فيه بجوار محطة الكهرباء.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق بمحول كهربائى بناحية طلخا.

 

وعلى الفور انتقل قوات الدفاع المدنى، برئاسة اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الدفاع المدنى، والمقدم أحمد عوض، إلى مكان الحريق وتم الدفع بسبع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع انتقاله إلى المناطق المجاورة، وبالفحص الأولى تبين أن سبب الحريق هو زيادة الأحمال الكهربائية، ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائى بناحية مدينة طلخا، وتم إخطار شركة الكهرباء لإصلاح المحول.

 

وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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